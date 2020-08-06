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Сергунина рассказала о новом разделе "Мой район" в проекте #Москвастобой

10:20
  • четверг
  • 06 августа 2020

Он посвящен преображению разных районов столицы

На медиаплатформе #Москвастобой запущен раздел, посвященный программе мэра Москвы "Мой район". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергуина.

По ее словам, раздел расскажет, как преображаются разные районы столицы, ведь изменения последних лет затронули не только центр города. На сайте можно посмотреть видео или почитать обзоры о новых районных доминантах - современных общественных пространствах и инфраструктурных объектах.

Проект дает возможность по-новому взглянуть на знакомые уголки города и почувствовать индивидуальный характер каждого района, сказала Сергунина. Уже сейчас на портале доступно 15 материалов. Читатели узнают, где в столице идут эффектные световые шоу фонтанов, где расположены самые большие качели, аллеи сказочных персонажей и другие уникальные пространства. Раздел также поможет сориентироваться в многообразии спортивных кластеров и детских площадок города, открыть для себя все возможности столичных парков. В новой рубрике представлено восемь рекомендованных маршрутов для прогулок по вечерней Москве.

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