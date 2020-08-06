В России за сутки выявлено 5267 случаев заражения коронавирусом

Выздоровел 7331 пациент

В России за минувшие сутки выявили еще 5267 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 871894.

В Москве выявлено 684 случая заражения. В Подмосковье заболели еще 159 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 116 человек с коронавирусом. Из них 13 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 14606 человек.

Вылечился от коронавируса 7331 человек, в том числе в Москве - 1254. Общее число выздоровевших достигло 676357.

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