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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

10:42
  • четверг
  • 06 августа 2020

Лидируют механики

Механики, капитаны и горняки лидируют в списке самых привлекательных вакансий на российском рынке труда. Выводы сделал Роструд на основании данных общероссийской базы "Работа в России".
В Роструде рассказали об оплате дополнительных выходных

"Список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до 250-300 тысяч рублей. Механиков ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели Приморья, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областей. В таких высококвалифицированных специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании", - сообщили в пресс-службе Роструда.

Немного отстают от механиков капитаны – работодатели предлагают им зарплату в 200-250 тысяч рублей. Представители этой профессии востребованы в Приморье, на Камчатке и Сахалине. Работники горных предприятий могут рассчитывать на 200 тысяч рублей в месяц.

IT-специалистам предлагают оклад в 170-200 тысяч рублей. Представители сферы информационных технологий пользуются высоким спросом в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге. А врачи, которых приглашают на работу клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев, могут рассчитывать на зарплату от 100 тысяч.

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