Михалковой помешали стать акционером "Уральских пельменей"

После этого она покинула шоу

Участник и один из основателей "Уральских пельменей" Сергей Исаев рассказал, что актриса Юлия Михалкова хотела стать акционером проекта. Не получив желаемого, она ушла из шоу.

"Она пришла просто и говорит: "Ребята, я хочу быть акционером". Мы ей и говорим: "Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт", - рассказал Исаев e1.ru.

По его словам, Михалкова была самой высокооплачиваемой актрисой на проекте. Ей всегда доставались лучшие роли, а летала она бизнес-классом.

Получив отказ, актриса решила распрощаться с "Пельменями". После этого она переехала в Москву, написала и опубликовала книгу об отношениях с мужчинами, стала ведущей детского КВН и снялась в новом комедийном проекте.

"Девчонка пусть хоть что-то делает, иначе она просто в никуда уйдет и все", - сказал Сергей Исаев по поводу бурной деятельности юмористки.

Михалкова ушла из "Уральских пельменей" в октябре прошлого года. С тех пор поклонники не перестают гадать, что же подтолкнуло ее к такому шагу. Сама Михалкова говорила, что в "Пельменях" она перестала расти в профессиональном плане. Ей якобы надоело все время играть глупых девочек-припевочек.

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