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В Подмосковье зафиксирован минимальный прирост заболеваемости COVID-19

11:06
  • четверг
  • 06 августа 2020

В остальных российских регионах показатели ненамного выше

Рост заболеваемости COVID-19 в России продолжает снижаться. Наименьшие темпы за минувшие сутки зафиксированы в Подмосковье – рост в регионе составил 0,2%. Такой же показатель зарегистрирован в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - 0,2%", - сказано в сообщении оперштаба.

Немногим больше оказался показатель в Москве, Республике Тыва, Карачаево-Черкессии, Калужской, Брянской, Смоленской и Липецкой областях - 0,3%. На одну десятую процента больше - в Камчатском крае, а также Нижегородской, Ивановской, Новгородской, Рязанской и Курской областях.

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