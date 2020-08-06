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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Яны Никифоровой

11:10
  • четверг
  • 06 августа 2020

Девочке требуется эндопротез, который стоит более двух миллионов рублей

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Яны Никифоровой.

14-летней Яне поставили страшный диагноз - остеосаркома правого бедра. Девочка перенесла несколько курсов химиотерапии. Теперь ей предстоит сложнейшая операция и протезирование коленного сустава. Причем протез нужен раздвижной, который будет "расти" вместе с ребенком и позволит избежать дальнейшего вмешательства. Стоит он больше двух миллионов рублей. Сумма для семьи - неподъемная.

Собрать нужную сумму помогли вы – зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и откликнулся. Слова благодарности от семьи Яны:

Наша большая семья выражает сердечную благодарность всем, кто откликнулся на наш призыв о помощи и подарил Яночке надежду на выздоровление и веру в будущее! Трудно подобрать слова, которыми можно описать всю признательность за эту колоссальную поддержку и помощь. Мы желаем Вам мира, процветания, благополучия и крепкого здоровья! Дай Вам Бог всего самого наилучшего!

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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