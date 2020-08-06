Полина Гагарина задолжала за "коммуналку"

Ее делом занялись приставы

Певица Полина Гагарина, которая попала в десятку самых высокооплачиваемых звезд России, оказалась должницей.

Звезда задолжала 55 тысяч рублей за услуги ЖКХ, еще 30 тысяч рублей она должна налоговой службе. "Суд постановил, что теперь делом займутся судебные исполнители", - пишет Telegram-канал Mash.

Журналисты предположили, что Гагарина просто забыла рассчитаться по долгам. Ведь 85 тысяч рублей - это незначительная сумма для артиста, чей годовой доход, по данным Forbes, оценивается в 6,4 миллиона долларов.

Напомним, что сейчас Полина Гагарина переживает непростые времена. Она разводится с фотографом Дмитрием Исхаковым, с которым прожила шесть лет. Возможно, мысли о разводе вытеснили из головы такие мелочи, как долги за "коммуналку".

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