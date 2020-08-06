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Полина Гагарина задолжала за "коммуналку"

11:33
  • четверг
  • 06 августа 2020

Ее делом занялись приставы

Певица Полина Гагарина, которая попала в десятку самых высокооплачиваемых звезд России, оказалась должницей. 
Гагарина впервые высказалась о разводе с Исхаковым

Звезда задолжала 55 тысяч рублей за услуги ЖКХ, еще 30 тысяч рублей она должна налоговой службе. "Суд постановил, что теперь делом займутся судебные исполнители", - пишет Telegram-канал Mash.

Журналисты предположили, что Гагарина просто забыла рассчитаться по долгам. Ведь 85 тысяч рублей - это незначительная сумма для артиста, чей годовой доход, по данным Forbes, оценивается в 6,4 миллиона долларов. 

Напомним, что сейчас Полина Гагарина переживает непростые времена. Она разводится с фотографом Дмитрием Исхаковым, с которым прожила шесть лет. Возможно, мысли о разводе вытеснили из головы такие мелочи, как долги за "коммуналку". 

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