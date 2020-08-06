Появилось видео массированного ракетного удара "Искандеров"

На цель наводили беспилотники "Орлан-10"

Массированный ракетный удар нанесли комплексы "Искандер" по объекту условного противника сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Цель поражена с высокой точностью, отметили в Минобороны России после учений.

"Искандеров" поддержало огнем артиллерийское соединение Южного военного округа, оснащенное реактивной системой залпового огня "Торнадо-С". Наводили на цель беспилотные летательные аппараты "Орлан -10", координаты передавались на командные пункты ракетных и реактивных дивизионов в режиме реального времени.

Беспилотная авиация также проконтролировала унистожение целей, расположенных на расстоянии 90 километров. А экипажи "Искандеров" также отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое. Руководил маневрами начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, отмечено в пресс-релизе Минобороны.

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