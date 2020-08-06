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Лукашенко попросил не пугать его

11:52
  • четверг
  • 06 августа 2020

Он потребовал приезда в страну генпрокуроров России и Украины по делу о задержанных россиянах

Белоруссия сама решит вопрос с задержанными россиянами, если генеральные прокуроры России и Украины откажутся приехать в Минск. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

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Он призвал не политизировать это дело. Сейчас многие по этой теме "активно высказывают озабоченность", пожаловался Лукашенко.

"Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", - заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

Кроме того, он призвал не пугать его последствиями задержания россиян и не устраивать "политические и экономические спектакли".

В конце июля власти Белоруссии сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске заподозрили их в подготовке массовых беспорядков в республике. В России обвинения белорусской стороны отвергли. В МИД заявили, что задержанные россияне следователи транзитом через Минск в Стамбул.

Ранее стало известно, что Украины потребовала от Минска выдачи 28 человек, девять из которых имеют украинское гражданство. Они якобы принимали участие в конфликте в Донбассе. Вопрос об экстрадиции накануне Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили по телефону.

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