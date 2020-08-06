Лукашенко попросил не пугать его

Он потребовал приезда в страну генпрокуроров России и Украины по делу о задержанных россиянах

Белоруссия сама решит вопрос с задержанными россиянами, если генеральные прокуроры России и Украины откажутся приехать в Минск. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он призвал не политизировать это дело. Сейчас многие по этой теме "активно высказывают озабоченность", пожаловался Лукашенко.

"Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", - заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

Кроме того, он призвал не пугать его последствиями задержания россиян и не устраивать "политические и экономические спектакли".

В конце июля власти Белоруссии сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске заподозрили их в подготовке массовых беспорядков в республике. В России обвинения белорусской стороны отвергли. В МИД заявили, что задержанные россияне следователи транзитом через Минск в Стамбул.

Ранее стало известно, что Украины потребовала от Минска выдачи 28 человек, девять из которых имеют украинское гражданство. Они якобы принимали участие в конфликте в Донбассе. Вопрос об экстрадиции накануне Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили по телефону.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"