Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины из-за задержанных россиян

Белорусский лидер попросил "не политизировать" ситуацию

Александр Лукашенко считает, что решать вопрос с задержанными россиянами должны генеральные прокуроры трех стран. Президент Белоруссии поручил пригласить генпрокуроров России и Украины в Минск для разбирательства дела.

"Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы… Втроем решите", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент попросил не пугать Минск возможными последствиями дела о задержанных россиянах и "не политизировать ситуацию". По словам Лукашенко, если российский и украинский генпрокуроры в Минск не приедут, он сам решит этот вопрос.

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