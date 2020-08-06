"Собирался уйти из семьи": Азиза рассказала о романе с Караченцовым

Актер старался вести себя честно

56-летняя певица Азиза рассказала, что в конце 90-х она закрутила роман с Николаем Караченцовым. Актер якобы даже планировал бросить свою жену Людмилу Поргину.

"Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой <…> Причем жена Караченцова все знала. Мне кажется, он и не скрывал", - сказала Азиза в программе "На самом деле".

Певица не пыталась разрушить семью Караченцова. Мама тогда сказала ей: "На чужой беде счастья не построишь". А когда в 2005 году Караченцов попал в ДТП и почти месяц пролежал в коме, Азиза восприняла это как "знак сверху". Актеру было суждено дожить свой век с Поргиной.

Напомним, что Поргина и Караченцов прожили в браке 43 года. Поргина спокойно относилась к слухам об интрижках знаменитого мужа. Она знала, что он многим нравится. "Я ему сказала: "Уходи, если ты кого-то полюбишь", - рассказала недавно Поргина.

Народный артист РСФСР скончался в 2018 году.

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