Свидетель рассказал в суде о "хамском" поведении Ефремова перед ДТП

Актер создал несколько аварийных ситуаций

Михаил Ефремов во время своей поездки, окончившейся смертельным ДТП, создал несколько аварийных ситуаций на дороге. Рассказавший об этом суду свидетель назвал поведение актера хамским.

"Я был за рулем, двигался по Садовому кольцу, передо мной был автомобиль. Мне показалось поведение водителя джипа хамским, так как он заезжал на встречную полосу, несколько раз резко тормозил передо мной. Если бы я сам не применял резкое торможение, то мы могли бы столкнуться", - заявил на заседании в Пресненском суде Москвы Владислав Женжебир.

Свидетель добавил, что в какой-то момент джип Ефремова вместо входа в поворот пересек сплошную линию и врезался в машину потерпевшего. А после ДТП актер подходил к Владиславу и его товарищу, спрашивал, не пострадал ли кто и просил угостить сигаретой, передает РИА Новости.

Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии. Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

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