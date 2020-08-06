ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Свидетель рассказал в суде о "хамском" поведении Ефремова перед ДТП

12:23
  • четверг
  • 06 августа 2020

Актер создал несколько аварийных ситуаций

Михаил Ефремов во время своей поездки, окончившейся смертельным ДТП, создал несколько аварийных ситуаций на дороге. Рассказавший об этом суду свидетель назвал поведение актера хамским.
Добровинский рассказал о "важном" свидетеле по делу Ефремова

"Я был за рулем, двигался по Садовому кольцу, передо мной был автомобиль. Мне показалось поведение водителя джипа хамским, так как он заезжал на встречную полосу, несколько раз резко тормозил передо мной. Если бы я сам не применял резкое торможение, то мы могли бы столкнуться", - заявил на заседании в Пресненском суде Москвы Владислав Женжебир.

Свидетель добавил, что в какой-то момент джип Ефремова вместо входа в поворот пересек сплошную линию и врезался в машину потерпевшего. А после ДТП актер подходил к Владиславу и его товарищу, спрашивал, не пострадал ли кто и просил угостить сигаретой, передает РИА Новости.

Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии. Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.