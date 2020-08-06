Лазарев набил татуировку в честь дочери

На его теле появилась вторая буква

Певец Сергей Лазарев, который воспитывает сына Никиту и дочь Анну, сделал новую татуировку. Теперь на его руке красуется большая буква "А".

"Новое тату в честь дочи", - написал Лазарев в Instagram, опубликовав свое фото в постели. Артист добавил несколько хештегов, в том числе "Анна Сергеевна".

Сергей Лазарев давно собирался сделать тату в честь дочери. Когда у него родился сын, певец набил на шее букву "N". Татуировку в честь Никиты он сделал в том же салоне, где ему нарисовали на руках крылья.

- Татуировка шикарная, - пишут в комментариях.

- Тату получилось очень красивое!

- Ну наконец-то официальное представление нового тату.

- Это же крылья. Буква "А" с крыльями!

- Все тату максимально лаконичны, ничего лишнего, только суть.

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев, который старается не афишировать личную жизнь, сообщил, что он воспитывает двухлетнего сына. В сентябре 2019 года он объявил о том, что у него есть еще и годовалая дочь. По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист держит в тайне имя своего любимого человека.

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