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Лазарев набил татуировку в честь дочери

12:51
  • четверг
  • 06 августа 2020

На его теле появилась вторая буква

Певец Сергей Лазарев, который воспитывает сына Никиту и дочь Анну, сделал новую татуировку. Теперь на его руке красуется большая буква "А". 
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"Новое тату в честь дочи", - написал Лазарев в Instagram, опубликовав свое фото в постели. Артист добавил несколько хештегов, в том числе "Анна Сергеевна". 

Сергей Лазарев давно собирался сделать тату в честь дочери. Когда у него родился сын, певец набил на шее букву "N". Татуировку в честь Никиты он сделал в том же салоне, где ему нарисовали на руках крылья. 

- Татуировка шикарная, - пишут в комментариях. 

- Тату получилось очень красивое! 

- Ну наконец-то официальное представление нового тату.

Это же крылья. Буква "А" с крыльями! 

- Все тату максимально лаконичны, ничего лишнего, только суть. 

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев, который старается не афишировать личную жизнь, сообщил, что он воспитывает двухлетнего сына. В сентябре 2019 года он объявил о том, что у него есть еще и годовалая дочь. По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист держит в тайне имя своего любимого человека.

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