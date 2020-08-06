Абхазия возобновляет железнодорожное сообщение с Россией

Поезда пойдут с 7 августа

Абхазия объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией. Поезда не ходили около 4 месяцев – из-за ограничений, введенных в условиях пандемии коронавируса. Движение восстановится уже 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Алхас Вартагава.

"После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России", - приводит слова гендиректора ТАСС.

Вартагава уточнил, что пассажирский поезд Москва-Сухум отправится из российской столицы 7 августа. 9 августа состав прибудет на сухумский железнодорожный вокзал.

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