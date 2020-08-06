"Это балаган": эксперт ответил на домыслы о состоянии машины Ефремова

У специалиста поинтересовались, могла ли машина ехать сама

Пресненский суд Москвы продолжил рассмотрение по существу дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Показания уже дали эксперты и четверо свидетелей, которые оказались рядом в момент аварии.

До перерыва сегодня в суде выступили трое свидетелей. Опрошенные участники процесса видели аварию и её последствия с разных точек - со стороны проезжей части и со стороны домов на Садовом кольце. Показания относительно местонахождения Михаила Ефремова в салоне автомобиля 8 июня – прямо противоположные. Но в сухом остатке: два свидетельства о том, что актер был за рулем, и одно - в пользу стороны защиты.

— Я видела, как он выходил, точнее, как его выводили полицейские с заднего сидения, - рассказала свидетельница Анна Ордян.

— В машине еще кто-то был?

— В машине нет, никого больше не было. Не видела я никого.

"Он один раз меня подрезал, когда выехал, то есть создав для меня аварийную ситуацию, мне пришлось экстренно тормозить. И после этого он начал достаточно быстро набирать скорость, и совершил то ДТП, которое мы все знаем. Когда вывели, помогли выйти Ефремову со стороны водителя, со стороны водительской двери, он дошел до клумбы, все уже начали кричать: "Ефремов-Ефремов", - рассказал свидетель Владислав Женжебир.

Свидетель-мужчина - это следует из его рассказа - ехал за джипом и экстренно затормозил в момент столкновения машины Ефремова. По словам Владислава, актер, выйдя из салона, нетвердо стоял на ногах, затем попросил у случайных свидетелей сигарету. Фактом состояния сильного опьянения Ефремов накануне объяснил то, что не помнит события вечера 8 июня, а потому не согласен с обвинением.

Автомобиль Михаила Ефремова - колеса, тормозная система и руль - были технически исправны до момента ДТП. Об этом в суде заявил проводивший исследование машины актера эксперт. Один из адвокатов потерпевших спросила его, обладал ли внедорожник Ефремова технической возможностью ехать самостоятельно, то есть без водителя. На что тот ответил: "Это балаган!"

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский после перерыва ещё раз пообещал журналистам обнародовать в ближайшее время видеозапись, которая полностью подтверждает вину Ефремова. Однако защита актёра не согласна.

Ефремов тем временем объяснил, почему накануне в зале суда держал телефон вопреки запрету, подтвердив слова адвоката о том, что просто знакомился с материалами дела. Но сегодня артист уже крутил в руках ручку.

Если вина актера в смертельной аварии, унесшей жизнь 57-летнего Сергея Захарова, будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

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