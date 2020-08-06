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"Это балаган": эксперт ответил на домыслы о состоянии машины Ефремова

14:51
  • четверг
  • 06 августа 2020

У специалиста поинтересовались, могла ли машина ехать сама

Пресненский суд Москвы продолжил рассмотрение по существу дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Показания уже дали эксперты и четверо свидетелей, которые оказались рядом в момент аварии.

До перерыва сегодня в суде выступили трое свидетелей. Опрошенные участники процесса видели аварию и её последствия с разных точек - со стороны проезжей части и со стороны домов на Садовом кольце. Показания относительно местонахождения Михаила Ефремова в салоне автомобиля 8 июня – прямо противоположные. Но в сухом остатке: два свидетельства о том, что актер был за рулем, и одно - в пользу стороны защиты.

— Я видела, как он выходил, точнее, как его выводили полицейские с заднего сидения, - рассказала свидетельница Анна Ордян.

— В машине еще кто-то был?

— В машине нет, никого больше не было. Не видела я никого.

"Он один раз меня подрезал, когда выехал, то есть создав для меня аварийную ситуацию, мне пришлось экстренно тормозить. И после этого он начал достаточно быстро набирать скорость, и совершил то ДТП, которое мы все знаем. Когда вывели, помогли выйти Ефремову со стороны водителя, со стороны водительской двери, он дошел до клумбы, все уже начали кричать: "Ефремов-Ефремов", - рассказал свидетель Владислав Женжебир.

Свидетель-мужчина - это следует из его рассказа - ехал за джипом и экстренно затормозил в момент столкновения машины Ефремова. По словам Владислава, актер, выйдя из салона, нетвердо стоял на ногах, затем попросил у случайных свидетелей сигарету. Фактом состояния сильного опьянения Ефремов накануне объяснил то, что не помнит события вечера 8 июня, а потому не согласен с обвинением.

Автомобиль Михаила Ефремова - колеса, тормозная система и руль - были технически исправны до момента ДТП. Об этом в суде заявил проводивший исследование машины актера эксперт. Один из адвокатов потерпевших спросила его, обладал ли внедорожник Ефремова технической возможностью ехать самостоятельно, то есть без водителя. На что тот ответил: "Это балаган!"

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский после перерыва ещё раз пообещал журналистам обнародовать в ближайшее время видеозапись, которая полностью подтверждает вину Ефремова. Однако защита актёра не согласна.

Ефремов тем временем объяснил, почему накануне в зале суда держал телефон вопреки запрету, подтвердив слова адвоката о том, что просто знакомился с материалами дела. Но сегодня артист уже крутил в руках ручку.

Если вина актера в смертельной аварии, унесшей жизнь 57-летнего Сергея Захарова, будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

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Пострадавший в результате аварии автомобиль актёра М. Ефремова Jeep Grand Cherokee
Пострадавший в результате аварии автомобиль актёра М. Ефремова Jeep Grand Cherokee
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Свидетель по делу Михаила Ефремова Анна Ордян
Свидетель по делу Михаила Ефремова Анна Ордян
Свидетель по делу Михаила Ефремова Владислав Женжебир
Свидетель по делу Михаила Ефремова Владислав Женжебир
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