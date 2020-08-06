Информационная война в США набирает обороты

Вашингтон пообещал 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы

10 миллионов долларов информаторам. Такую астрономическую сумму готов заплатить Госдепартамент США за сведения о попытках вмешательства в выборы. В дипломатическом ведомстве также заявили, что российские СМИ распространяют дезинформацию. А вот крупнейшие соцсети посчитали, что ровно тем же самым занимается американский президент. И удалили его публикации. Информационная война прессы - против Трампа, демократов - против республиканцев и Госдепа - против неких врагов Америки - набирает обороты.

Вряд ли, общаясь с ведущими своего любимого телевизионного канала по телефону, Дональд Трамп думал, что это его заявление наделает столько шума. Президент вроде бы ничего нового не сказал. Лишь предположил, что коронавирус детям не так уж и страшен. Запись интервью тут же разместили во всех официальных аккаунтах Трампа, передает "ТВ Центр". И началось. "Фейсбук" - пост удалил. "Твиттер" заблокировал страницу предвыборного штаба республиканцев. Мотив один – президент якобы сеет дезинформацию.

Американские дипломаты вдумчиво и придирчиво читают российские газеты и смотрят наши телеканалы. Даже доклад опубликовали "Об основах российской пропаганды". В ее агенты записали СМИ с государственным финансированием, частную радиостанцию и даже лидера одной из думских фракций. Как ни странно, оппозиционной. Вся эта мощная информационная машина, по логике американцев, использует "фейк-ньюс" как оружие против США. В нашем посольстве доклад госдепа уже прокомментировали:

"Если это – вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик. Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира".

Борьба с российской пропагандой, между прочим, выгодное занятие. На нее Госдеп просит выделить 138 миллионов долларов. Угроза мнимая, деньги – реальные. Так, может быть, просто подписаться на официальные интернет-ресурсы российских властей и получать информацию оттуда, причем совершено бесплатно, советуют коллегам наши дипломаты. Но американские чиновники, по всей видимости, легких путей не ищут.

"Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа Госдепа "Награда за справедливость" предлагает премию до $10 млн за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путём определённых преступных действий", - отметил госсекретарь США Майк Помпео.

"10 миллионов каждому? – иронизирует официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отмечая - сейчас сайт Госдепа "ляжет" от доносов на соседей.

Интернет-коммуникации действительно под угрозой – уже вполне серьезно констатируют эксперты. Власти США намерены отозвать лицензии сразу у четырех китайских мобильных операторов, работающих в стране. Среди них China Telecom. В Пекине такие намерения уже назвали "классическим бесчинством".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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