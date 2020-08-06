Завершилось народное голосование на конкурсе "Цифровой прорыв"

Пользователи интернета выбрали 10 задач для регионального этапа

Лучшие проекты - от малого и среднего бизнеса. Завершилось народное голосование за кейсы конкурса "Цифровой прорыв".

Пользователи интернета выбрали 10 наиболее актуальных работ в сфере IT. Теперь они войдут в число заданий наряду с примерами крупных компаниями. Всего эксперты получили 50 заявок от предпринимателей.

Региональные этапы конкурса начнутся уже в конце месяца. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".



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