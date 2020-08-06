ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Завершилось народное голосование на конкурсе "Цифровой прорыв"

14:52
  • четверг
  • 06 августа 2020

Пользователи интернета выбрали 10 задач для регионального этапа

Лучшие проекты - от малого и среднего бизнеса. Завершилось народное голосование за кейсы конкурса "Цифровой прорыв".

Пользователи интернета выбрали 10 наиболее актуальных работ в сфере IT. Теперь они войдут в число заданий наряду с примерами крупных компаниями. Всего эксперты получили 50 заявок от предпринимателей.

Региональные этапы конкурса начнутся уже в конце месяца. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Конкурс "Цифровой прорыв"
Конкурс "Цифровой прорыв"
"Цифровой прорыв"
"Цифровой прорыв"
"Цифровой прорыв"
"Цифровой прорыв"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.