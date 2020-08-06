Сбивший двух женщин на переходе в Москве водитель оказался пьян

Проводится проверка

Водитель, который накануне вечером сбил двух женщин в столичном районе Марьино, был пьян. Экспертиза показала в его крови 1,27 промилле, сообщает "ТВ Центр".

Авария произошла накануне около девяти вечера в Батайском проезде. Женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них влетел Mercedes.

От полученных травм одна из женщин скончалась на месте, вторая с травмами различной степени доставлена в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.

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