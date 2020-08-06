Незаконный торговый центр сносят около метро "Медведково"

Работы завершат до конца месяца

Возле метро "Медведково" начался снос незаконного торгового центра. Согласно судебному решению, провести демонтаж должен был сам владелец, но он этого делать не стал.

В свое время земельный участок был передан под строительство магазина со строгим условием, что здание не будет капитальным. Предприниматель проигнорировал эти требования и вместо заявленных 1900 квадратных метров возвел более 4000. Что теперь будет на освободившемся участке, решат местные жители. Сами работы обещают завершить в течение двух недель.

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