В Подмосковье братья оборудовали нарколабораторию в бане

Продать ничего они не успели

Два брата из Пензы организовали в подмосковном Раменском целую нарколабораторию. Во время обысков полицейские изъяли более 10 килограммов мефедрона, передает "ТВ Центр".

В деревне Ганусово мужчины сняли дом, а в соседней бане оборудовали место для изготовления наркотиков. Оперативники обнаружили огромный аппарат со множеством бутылок. Здесь же оперативники нашли весы, колбы, десятки канистр и 750 литров химических реактивов.

Реализовывать товар братья планировали через интернет, впрочем, по их словам, продать ничего так и не успели.

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