Московскому бизнесу возместят расходы на санобработку

Заявку на получение субсидии можно подать до 15 августа

Около 18 тысяч предпринимателей Москвы смогли компенсировать свои затраты на санобработку. В этом им помогла специальная субсидия на мероприятия по профилактике коронавируса. Заявку на ее получение можно подать в налоговые органы до 15 августа включительно, передает "ТВ Центр".

Выплаты состоят из двух частей. 15 тысяч рублей компаниям и ИП возместят сразу. Еще 6500 выделят на каждого работника. Деньги можно потратить на маски, перчатки и антисептики, а также на дезинфекцию помещений.

"Такая субсидия может получена как организациями, так и индивидуальными предприятиями, функционирующими в различных отраслях сферы услуг. Это и сфера общественного питания, и гостиничная индустрия, и сфера дополнительного образования, и бытовые услуги, салоны красоты и ряд других", - объяснила директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян.

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