Котенок попал в западню на московском рынке. Его спасли неравнодушные жители

Сейчас пушистик чувствует себя хорошо

Мурлыканье посетители и сотрудники рынка слушали три дня напролёт. Судя по голосу, на помощь звал совсем еще крохотный котёнок. Попытки вытащить его самостоятельно оказались тщетны. Котоловка с едой тоже не помогла. Начальство проблему всерьёз не воспринимало. Щели узкие, так что конструкции надо было разбирать. Меж тем котёнок метался из стороны в сторону. Не сносить же один павильон за другим? Пришлось обращаться к волонтёрам.

"Это сотрудники рынка обнаружили и связались с волонтёрами. Я и еще две девушки приехали на место и стали вызволять этого котёнка", - рассказывает волонтер и местный житель Дмитрий Посохов.

Приезд волонтёров совпал с появлением на рынке его руководства. Ситуация тут же была взята под контроль.

— Котёнок через пять минут должен быть здесь! Вперёд!

— Мы пытаемся его выманить.

— Давайте мы вынем его. Аварийную партию сюда! Казадаев!

Кто из этих людей - тот самый Казадаев, осталось неизвестно. Но его бригада выглядела очень солидно.

— Возьмите инструмент и начните демонстрировать работу! Вас телевидение идёт снимать!

Спецоперация длилась всего несколько минут. Сняли котёнка с крыши павильона. Под одобрительные аплодисменты присутствующих.

Первый осмотр внушил здоровый оптимизм. Всё-таки животное было без еды и воды несколько суток. Руководство рынка тоже выдохнуло. Во-первых, работе предприятия теперь ничего не мешает. Во-вторых, спасли живую душу.

"Здесь такие же москвичи и работают, и трудятся. И заботятся о животных. Там целое есть движение", - говорит директор рынка Иван Нидзиев.

Представители того самого движения - волонтёры - тем временем решали, кто возьмет котенка на передержку, и куда его будут пристраивать потом. Главное, чтобы новые хозяева не повторили ошибку предыдущих.

"Пусть люди думают. Они думают: принесли на рынок, значит устроили сытое какое-то местопребывание. Это опасность. Котёнки должны быть дома", - заявила волонтер Светлана.

Ольга Стрельцова, Юлия Стёпина, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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