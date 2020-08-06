Мишустин выделил 14 миллиардов работающим с COVID-19 медикам

Средства пойдут в регионы

Кабмин выделит 14 миллиардов рублей для выплат медикам, которые работают с больными COVID-19. Большая часть средств пойдет в российские регионы, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Направим более 9 миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом и людям из группы риска", - сказал премьер.

Мишустин напомнил о поручении Владимира Путина – президент решил продлить срок, в который сотрудники стационаров и службы скорой помощи будут получать фиксированные выплаты на июль и август. По словам премьера, на эти цели выделяется еще 5 миллиардов рублей.

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