Экс-жена Авербуха разводится с молодым мужем

Она обвиняла его в рукоприкладстве

47-летняя фигуристка Ирина Лобачева подала на развод со своим 31-летним коллегой Иваном Третьяковым. Их брак продлился три года.

Проблемы в отношениях Лобачевой и Третьякова начались еще в прошлом году. Фигуристка заявила, что супруг ее избил. При этом она признала, что, видимо, сама спровоцировала возлюбленного. Третьяков, в свою очередь, обвинил Лобачеву в алкоголизме.

Во время карантина из-за коронавируса пара окончательно распалась. Суд официально расторгнет их брак 11 августа, пишет kp.ru. Ожидается, что Лобачева и Третьяков разойдутся мирно, поскольку совместно нажитого имущества у них нет, как и общих детей.

В 1995 году Ирина Лобачева вышла замуж за своего партнера Илью Авербуха. В 2004 году она родила сына Мартина. Через три года фигуристы объявили о разводе. Сейчас Мартин живет с отцом и его возлюбленной - актрисой Лизой Арзамасовой.

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