В Сергиевом Посаде под угрозой обрушения оказался пешеходный мост

Проблему обещают исправить

Жители Сергиева Посада бьют тревогу - у них в любой момент может рухнуть пешеходный мост. Конструкция настолько прогнила, что доски уже просто не держатся. А ведь это единственный путь, соединяющий Фестивальную улицу с большой землей. Если опасения сбудутся, отрезанными от мира окажутся сразу 20 жилых домов. Прокуратура уже начала проверку.

Этот пешеходный мост в Сергиевом Посаде в буквальном смысле слова дышит. По крайней мере, складывается такое впечатление, когда по нему идёшь. Доски ходят ходуном, металлические конструкции пружинят как качели. Перед тем, как ступить на него, пешеходы собираются с духом.

Проблемы с мостом начинаются ещё на подходе. Чтобы спуститься к путепроводу или подняться, надо преодолеть крутую лестницу, состоящую из металлических пружинящих ступеней, перемежающиеся с деревянными. Здесь доски ещё целые, ниже уже давно прогнили. Освещения никакого, и в темное время суток здесь идти смертельно опасно. А парапет в кустах начинается и вовсе с середины спуска.

Мост соединяет два района Сергиева Посада – Скобяной и Островок. Причём в последнем нет ни школы, ни детского сада, ни поликлиники, ни даже аптеки. Поэтому жители вынуждены ходить в соседний. Не будь моста, поход растягивался бы на часы – пришлось бы делать крюк в несколько километров.

Вспомнить, сколько лет мосту, никто из местных жителей не смог. Однако на балансе у города он не стоит. Периодически жители за свой счёт обновляли на нём доски. Но всё это были лишь временные меры - металлические конструкции проржавели и осыпаются.

Местные власти долгое время заявляли, что вообще эта конструкция не для пешеходов. Её возвели когда-то для обслуживания теплоцентрали. Но после того, как этот вопрос взялась изучать прокуратура, пообещали отремонтировать мост - до 1 сентября.

В администрации сообщили, что планируется не только заменить деревянный настил. Будут обновлены металлические опоры, появятся перила и даже освещённые подходы к мосту с лестницей и парапетом.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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