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Ухаживающие за инвалидами жители Подмосковья получат 125 миллионов

13:46
  • четверг
  • 06 августа 2020

Деньги выделены из регионального бюджета

Власти Подмосковья направят почти 125 миллионов рублей из регионального бюджета на выплаты ухаживающим за инвалидами гражданам. Ежемесячное пособие получат более 500 жителей Московской области, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
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"Размер пособия в Подмосковье равен двухкратной величине прожиточного минимума - 19 320 рублей. На реализацию данной меры в 2020 году из бюджета Московской области предусмотрено 124,9 миллиона рублей, что позволит назначить выплату более 500 гражданам. В настоящее время выплаты уже получают порядка двухсот человек", - говорится в сообщении.

Московская область – первый российский регион, учредивший ежемесячную выплату для граждан, ухаживающих за инвалидами I и II группы. Закон был принят в 2018 году. Изначально пособие получали только неработающие граждане, теперь же выплаты положены и работающим неполный день, напоминает РИА Новости.

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