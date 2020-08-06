Лукашенко нашел у задержанных в Белоруссии американские паспорта

А некоторые и вовсе женаты на американках

Среди задержанных в Белоруссии во время выборов есть обладатели американских паспортов и женатых на американках. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе," – заявил белорусский президент.

Лукашенко убежден, что против Белоруссии идет гибридная война. "Пакостей" можно ждать с любой стороны.

"Честно признаюсь: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем", - сказал он.

Белорусский лидер уверен, что виной всему деньги. Именно они "застилают глаза", и люди "позеленели от этих денег". Таких в Белоруссии немало, считает Лукашенко. Он внимательно следит за ходом избирательной кампании. Большой процент проголосовавших досрочно президент объяснил страхом потерять страну.

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