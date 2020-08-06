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Лукашенко нашел у задержанных в Белоруссии американские паспорта

13:45
  • четверг
  • 06 августа 2020

А некоторые и вовсе женаты на американках

Среди задержанных в Белоруссии во время выборов есть обладатели американских паспортов и женатых на американках. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

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"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе," – заявил белорусский президент.

Лукашенко убежден, что против Белоруссии идет гибридная война. "Пакостей" можно ждать с любой стороны.

"Честно признаюсь: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем", - сказал он.

Белорусский лидер уверен, что виной всему деньги. Именно они "застилают глаза", и люди "позеленели от этих денег". Таких в Белоруссии немало, считает Лукашенко. Он внимательно следит за ходом избирательной кампании. Большой процент проголосовавших досрочно президент объяснил страхом потерять страну.

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