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Мутко рассказал Путину о снижении ставки по ипотеке до конца года

14:45
  • четверг
  • 06 августа 2020

Льготная ипотека, как ожидается, снизится до 7,5%

До конца года льготная ипотека должна снизиться до 7 с половиной процентов годовых, а рыночная может стать меньше восьми с половиной процента. Об этом в четверг в Кремле Владимиру Путину доложил руководитель финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он сообщил, что проведена большая работа по поддержке строительной отрасли, особенно в последние месяцы - в период пандемии, когда покупательская способность граждан снизилась, а стройки приостановились. Оперативно ДОМ.РФ запустил программу субсидирования ипотек под шесть с половиной процентов годовых - эта мера помогла удержать спрос.

Мутко: Ещё мы являемся операторами всех других ипотечных программ. Это, как Вы знаете, дальневосточная ипотека под два процента, это выплаты по 450 тысяч семьям и плюс ещё семейная ипотека. С учётом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень: 1 миллион 200–300 тысяч ипотечных кредитов.

Путин: По сравнению с прошлым годом?

Мутко: По сравнению с прошлым годом. Нам практически нужно построить до миллиарда квадратных метров жилья, это 70 процентов жилого фонда обновить. Здесь мы видим очень серьёзную свою роль.

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