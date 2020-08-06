Хакеры похитили 10 терабайт данных с облачного сервиса Canon

Украдена личная информация и фотографии пользователей

Более 10 терабайт информации, включая личные данные пользователей, их фотографии и видеозаписи, похищено с облачного сервиса японской компании Canon. Как утверждает американский специализированный портал Bleeping Computer, атака – дело рук хакерской группировки Maze.

По данным портала, хакерская атака имела место 5 августа. В то же время, авторы утверждают, что сбой в работе облачного хранилища Canon, не связан с этим инцидентом. Сайт image.canon перестал функционировать 30 июля, неполадки были устранены лишь к 4 августа. Компания тогда заявляла, что данные пользователей в полной безопасности.

Транснациональная компания Canon - один из крупнейших в мире производителей оптики и фотоаппаратов. Эксперты полагают, что данные пользователей могли быть похищены с целью выкупа.

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