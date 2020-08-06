ФСБ задержала подпольных оружейников в 5 регионах России

Изъято большое количество оружия

Деятельность подпольных оружейников пресечена сразу в пяти российских регионах благодаря совместной операции Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии. Задержаны 25 человек, изъято большое количество оружия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, задержанные занимались модернизацией гражданских образцов оружия, переделывая их в боевые аналоги. В 12 подпольных мастерских изготовлялись также боеприпасы, которые затем сбывались на территории России.

Обыски прошли по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Санкт- Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях. Изъято 116 единиц боевого и восстановленного гражданского огнестрельного оружия. Среди изъятых образцов - пулемет "РПД", автоматы Калашникова различных модификаций, пистолеты и пистолеты – пулеметы, винтовки, карабины и ружья.

Во время обысков также обнаружилось около 6500 патронов различного калибра, 10 взрывателей различных модификаций, свыше 5 килограммов пороха, приспособления для бесшумной стрельбы и запасные части к оружию.

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