ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала подпольных оружейников в 5 регионах России

14:24
  • четверг
  • 06 августа 2020

Изъято большое количество оружия

Деятельность подпольных оружейников пресечена сразу в пяти российских регионах благодаря совместной операции Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии. Задержаны 25 человек, изъято большое количество оружия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников в 12 регионах

По данным спецслужб, задержанные занимались модернизацией гражданских образцов оружия, переделывая их в боевые аналоги. В 12 подпольных мастерских изготовлялись также боеприпасы, которые затем сбывались на территории России.

Обыски прошли по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Санкт- Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях. Изъято 116 единиц боевого и восстановленного гражданского огнестрельного оружия. Среди изъятых образцов - пулемет "РПД", автоматы Калашникова различных модификаций, пистолеты и пистолеты – пулеметы, винтовки, карабины и ружья.

Во время обысков также обнаружилось около 6500 патронов различного калибра, 10 взрывателей различных модификаций, свыше 5 килограммов пороха, приспособления для бесшумной стрельбы и запасные части к оружию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Изъятое оружие
Изъятое оружие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.