Карпович показала откровенное фото с накладными крыльями

Она похожа то ли на ангела, то ли на голубя

Актриса Мирослава Карпович, которая фактически подверглась травле из-за романа с актером Павлом Прилучным, опубликовала в Instagram необычный снимок.

34-летняя Карпович позирует с белыми крыльями на спине - то ли ангельскими, то ли голубиными. Она присела на пол, согнувшись и взявшись за голову. Сквозь кожу на ее оголенной спине проглядывают ребра и позвоночник. Судя по всему, у звезды нет ни грамма лишнего жира.

"Я в домике", - подписала откровенный снимок Мирослава Карпович. Эта фраза прекрасно описывает нынешнее положение знаменитости. После поездки в Крым с Прилучным и его детьми Мирославу стали обвинять в разрушении чужой семьи. Фанаты брошенной Агаты Муцениеце принялись оскорблять и проклинать звезду "Папиных дочек", в результате чего та закрыла комментарии на своей странице в соцсети. Мол, не трогайте меня, я в домике.

Если верить слухам, Карпович уже поселилась в подмосковном особняке Прилучного и взяла хозяйство в свои руки. Она якобы даже уже начала покрикивать на его экономку. Жители поселка видели, как Карпович ехала на автомобиле, который Прилучный в свое время подарил бывшей жене.

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне. Двое их детей живут то у отца, то у матери.

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