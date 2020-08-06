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На рейсах в Турцию отгородят места для пассажиров с подозрением на COVID-19

14:56
  • четверг
  • 06 августа 2020

Авиакомпания "Россия" выполняет требование турецких властей

Пассажиров с подозрением на коронавирус рассадят в двух последних рядах самолетов авиакомпании "Россия", направляющихся в Турцию. Как сообщил официальный представитель авиаперевозчика Сергей Стариков, таки образом выполняются требования как турецких, так и российских властей.
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Анкара требует, чтобы авиакомпании оставляли пустыми два последних ряда по правой стороне самолета. Эти 6 мест предназначены для пассажиров, у которых заподозрили коронавирус. Кроме того, должны быть убраны журналы и другие печатные материалы из карманов стоящего впереди кресла.

Требования российских властей, связанные с прилетом и вылетом пассажиров, авиакомпания также выполняет. В то же время, по словам Старикова, вероятность того, что больной COVID-19 попадет на борт, очень мала. Все пассажиры в аэропортах и перед посадкой в лайнер проходят По термометрию.

Кроме того, пассажиры обязаны регистрироваться на сайте госуслуг. На борту воздушного судна все заполняют специальные анкеты, надевают маски и перчатки. А по прибытии предоставляют справку об отсутствии коронавируса, приводит комментарий представителя ТАСС.

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