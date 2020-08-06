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Мишустин объявил о создании комиссии по русскому языку

14:59
  • четверг
  • 06 августа 2020

Что еще обсудили на заседании кабмина?

Правительство создаст специальную комиссию, которая будет заниматься вопросами сохранения русского языка. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Кроме того, в четверг обсудили оказание помощи населению. В частности, ещё почти 12 миллиардов рублей пойдут на льготы по ипотеке для многодетных семей. Не менее 26 тысяч родителей смогут улучшить жилищные условия. Выплаты продолжат получать и медицинские работники.

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Михаил Мишустин
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