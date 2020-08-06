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В Мосгордуме возьмут на контроль расследование дела о краже коры с деревьев в ТиНАО

15:08
  • четверг
  • 06 августа 2020

Вандалы ободрали почти полторы тысячи стволов

Неизвестные ободрали кору с 1,5 тысячи деревьев в ТиНАО. Инцидент произошел на территории реабилитационного центра в поселении Вороновское. Пропажу коры заметили местные жители.

Случившимся заинтересовались в Мосгордуме. Глава комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что возьмет расследование дела под свой контроль. По его словам, кража коры с деревьев – это беспрецедентный случай.

"Хорошо, что сейчас это стало предметом внимания со стороны правоохранительных органов, средств массовой информации. Я, безусловно, буду держать эту ситуацию на контроле. Должны быть установлены те лица, которые смогли это все сделать, кто этому содействовал, вообще понять мотивы, цели, для чего это все делалось. На мой взгляд, это действительно надо считать не происшествием, а преступлением. Это серьезный вред, который нанесен на территории. Виновные должны понести наказание", - заявил Козлов.

Сейчас необходимо оценить ущерб от действий злоумышленников, добавил депутат. Если деревья не подлежат сохранению, то преступники должны компенсировать стоимость посадки новых растений. По мнению экологов, шансов на спасение у деревьев нет.

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