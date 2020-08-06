В США нарушителям карантина отключат свет и воду

Власти нашли способ остановить организаторов подпольных вечеринок

Власти американского города Лос-Анджелес решили бороться с подпольными клубами, которые стали популярными у жителей в период пандемии.

Мэр Эрик Гарсетти разрешил коммунальным службам отключать электричество и воду нарушителям карантина за проведение в их домах тайных вечеринок, передает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg. "Эти домашние вечеринки превратились, по сути, в ночные клубы на наших холмах", - сообщил градоначальник.

За сутки в США выявлено более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Более 1,3 тысячи человек скончались.

За все время в США выявили 4 823 892 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 158 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.

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