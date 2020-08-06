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Госпиталь МЧС России в Бейруте принял первых пациентов

15:34
  • четверг
  • 06 августа 2020

Медучреждение будет работать круглосуточно

Первых пациентов – пострадавших от мощного взрыва в Бейруте – принял аэромобильный госпиталь, развернутый  отрядом "Центроспас" МЧС России. Врачи начали прием в 15:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ведомства.
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"В 15:00 мск госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России заработал для приема пострадавших. Он будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления пострадавших, обнаруженных под завалами спасателями, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов", - рассказали в МЧС.

Развертывание госпиталя заняло менее 12 часов. Он расположен на стадионе вблизи зоны чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

4 августа мощный взрыв в порту Бейрута превратил в руины почти половину столицы Ливана. Более 100 человек погибли, около 4 тысяч пострадали. Без крова остались почти 300 тысяч человек.

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Аэромобильный госпиталь МЧС России в Бейруте
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Бейруте
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Бейруте
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Бейруте
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Бейруте
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Бейруте
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