Госпиталь МЧС России в Бейруте принял первых пациентов

Медучреждение будет работать круглосуточно

Первых пациентов – пострадавших от мощного взрыва в Бейруте – принял аэромобильный госпиталь, развернутый отрядом "Центроспас" МЧС России. Врачи начали прием в 15:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 15:00 мск госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России заработал для приема пострадавших. Он будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления пострадавших, обнаруженных под завалами спасателями, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов", - рассказали в МЧС.

Развертывание госпиталя заняло менее 12 часов. Он расположен на стадионе вблизи зоны чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

4 августа мощный взрыв в порту Бейрута превратил в руины почти половину столицы Ливана. Более 100 человек погибли, около 4 тысяч пострадали. Без крова остались почти 300 тысяч человек.

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