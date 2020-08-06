Сочувствующие Ефремову женщины устроили драку в здании суда

Их больше не впустят на заседание

Во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошла драка.

Группа людей, сочувствующая актеру, напала на журналистку издания "Комсомольская правда". Конфликт начался после того, как работница СМИ сделала замечание двум женщинам, которые слишком шумно вели себя в зале суда. Те схватили журналистку и повалили ее на пол.

Приставы вывели сторонниц Ефремова из зала и заявили, что больше их на заседания не впустят, пишет ТАСС.

5 августа в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение дела Ефремова по существу. В четверг слушания возобновились. Заседание проходит в открытом режиме.

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