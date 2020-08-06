В Москве пресекли продажу фейковых лекарств от коронавируса

Мошенники предлагали лечиться жидкостью из сосуда с мертвыми рептилиями

В Москве мошенники предлагали людям лечение от COVID-19 с помощью сосудов с неизвестными жидкостями, в том числе продавали доверчивым людям настойки на рептилиях.

Лже-лекарей обнаружили на Мосфильмовской улице. По этому адресу располагалась "частная гомеопатическая аптека", говорится в сообщении Росздравнадзора.

"Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Факт нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности установили с помощью контрольной закупки. Возбуждено дело об административном правонарушении, препараты арестованы.

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