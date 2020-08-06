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Швейцария отменила карантин для прибывающих из России

15:47
  • четверг
  • 06 августа 2020

Справки об отсутствии коронавируса также не требуется

Десятидневный карантин для прибывающих в Швейцарию россиян отменен. Россия исключена из списка стран, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. Более того, как сообщили в АТОР, предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус также не требуется.
Россия открыла авиасообщение с Турцией

Требование обязательного десятидневного карантина для российских туристов отменяется с 8 августа. Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновляется с 15 августа.

Рейсы из Москвы будут выполняться в Цюрих и Женеву, из Петербурга – только в Цюрих. Стоимость билетов – от 25 тысяч рублей в одну сторону. Пока расписание рейсов авиакомпаний составлено только на август, передает РИА Новости.

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