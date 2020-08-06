Прокуратура потребовала закрыть розовую парковку для женщин

Это дискриминация по половому признаку

Прокуратура Татарстана обязала ликвидировать женскую парковку возле торгового центра в Казани.

Надзорное ведомство заявило, что подобная организация парковочных мест дискриминирует водителей по половому признаку. Кроме того, размер машиноместа на территории стоянки противоречит требованиям ГОСТа.

В адрес генерального директора ТЦ внесено представление об устранении выявленных нарушений, передает РИА Новости.

В прокуратуре напомнили, что Конституция России гарантирует равенство граждан независимо от пола, национальности и других обстоятельств. Мужчины и женщины имеют равные права.

На этой неделе возле ТЦ ЦУМ в Казани нанесли специальную разметку и установили знак розового цвета "Парковка для покупательниц". Помимо цветового обозначения, гендерную парковку отличали ее размеры. Обычное машино-место составляет 2,5 метра, а на женской парковке - 4,4 метра. Такое решение представители ТЦ объяснили тем, чтобы женщинам было проще упаковывать покупки в автомобиль и сажать маленьких детей.

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