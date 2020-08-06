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Стало известно о состоянии добровольцев, испытавших вакцину от COVID-19

16:05
  • четверг
  • 06 августа 2020

Речь идет о препарате центра "Вектор"

В Роспотребнадзоре сообщили о состоянии добровольцев, которые испытывают на себе вакцину от COVID-19 в центре "Вектор".

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По данным пресс-службы, все люди, получившие дозу препарата "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб не отмечено, передает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

На данный момент вакцину получили четыре человека.

Ранее в Минобороны России отчитались о тестировании российской вакцины от COVID-19. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма у добровольцев не было выявлено.

Как ожидается, массовая вакцинация населения от коронавируса, как ожидается, стартует в октябре. Она будет исключительно добровольной.

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