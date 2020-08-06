В Москве задержали насильника, который надругался над двумя женщинами за день

Правоохранители выясняют, навредил ли мужчина другим девушкам

В Москве задержали мужчину, который за один день в Чоботовском лесу изнасиловал двух женщин.

По версии следствия, утром 5 августа 38-летний преступник напал на девушку и надругался над ней, а спустя время совершил аналогичное преступление против другой женщины, передает РИА Новости.

Возбуждены уголовные дела по статье "Насильственные действия сексуального характера". В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Сейчас правоохранители выясняют, замешан ли мужчина в других подобных преступлениях.

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