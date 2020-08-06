ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задержали насильника, который надругался над двумя женщинами за день

16:37
  • четверг
  • 06 августа 2020

Правоохранители выясняют, навредил ли мужчина другим девушкам

В Москве задержали мужчину, который за один день в Чоботовском лесу изнасиловал двух женщин.

По версии следствия, утром 5 августа 38-летний преступник напал на девушку и надругался над ней, а спустя время совершил аналогичное преступление против другой женщины, передает РИА Новости. 

Возбуждены уголовные дела по статье "Насильственные действия сексуального характера". В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Сейчас правоохранители выясняют, замешан ли мужчина в других подобных преступлениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Парк
Парк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.