Он приурочен к 75-летию окончания ВОВ

В Москве наградили победителей проекта "Многонациональная Победа", приуроченного к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Торжественная церемония прошла в Торгово-промышленной палате России, передает "ТВ Центр".

По словам организаторов, в проекте, призванном сохранить память о тех событиях и подчеркнуть роль единства разных народов во время войны, приняли участие более шести тысяч человек. Они передали множество уникальных материалов о героях Великой Отечественной, в том числе фотографии и воспоминания о войне, рассказанные фронтовиками в кругу семьи и бережно хранимые поколениями. Все собранные свидетельства переданы в мультимедийный музейный комплекс "Дорога Памяти".

"1022 человека написали нам очень хорошие рассказы о своих родственниках, они участвовали в конкурсе на лучший рассказ, который был бы помещен в наш "Семейный альманах". Также многие у нас приняли участие и в онлайн-конкурсе, и люди голосовали онлайн за них. Таких победителей пять. Для нас очень важно проведение таких мероприятий. Год продолжается, и те события ВОВ также будут продолжаться в наших мероприятиях, в том числе в больших фестивалях", - заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

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