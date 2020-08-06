Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

Показания отчасти дополняли, отчасти противоречили друг другу

В Пресненском суде столицы продолжились слушания по уголовному делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Напомню, накануне после оглашения обвинительного заключения прокурора, актер заявил, что не признаёт вину, так как не помнит событий того самого вечера, 8 июня, когда произошла авария. Восстановить картину случившегося сегодня должны были помочь свидетели ДТП.

Заседание в Пресненском районном суде в четверг началось с опозданием - на полчаса задержался адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Тем не менее, еще до перерыва были заслушаны трое свидетелей аварии и ее последствий. Показания отчасти дополняли, отчасти противоречили друг другу.

Ключевое из них - с какого сидения, пассажирского или водительского, вышел владелец внедорожника после столкновения. Свидетельница Ани Ордян первым делом вызвала скорую. То, как сотрудники МЧС вытаскивали Сергея Захарова из покореженной машины, она видела со стороны домов на Садовом кольце. Обратила внимание и на Михаила Ефремова, но далеко не сразу.

"Я видела, как он выходил, точнее, как его выводили полицейские с заднего сидения. В машине никого больше не было. Не видела я никого", - заявила очевидец ДТП Ани Ордян.

А вот Владислава Женжебира странное поведение водителя джипа встревожило еще до ДТП. Машина свидетеля довольно долго двигалась прямо за внедорожником.

"Он один раз меня подрезал, когда выехал, то есть тем самым создав для меня аварийную ситуацию, мне пришлось экстренно тормозить. Вот, и после этого он начал достаточно быстро набирать скорость и совершил то ДТП, которое мы все знаем. Когда вывели, помогли выйти Ефремову со стороны водителя", - сказал Владислав Женжебир, очевидец ДТП.

Этого свидетеля адвокат потерпевшей стороны называет ключевым. Александр Добровинский был так доволен выступлением очевидца в суде, что счел преждевременным обнародовать и ходатайствовать о приобщении к делу некой видеозаписи. Она, если верить юристу, полностью подтверждает вину Ефремова.

"Еще будет один важнейший свидетель завтра. Он находится не в Москве. Это как раз товарищ вот того человека, который видел, как господин Ефремов выходил из машины. Его нет сейчас в Москве, он будет завтра на телесвязи. Я большой оптимист в этом деле", - сообщил Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны.

Практически все свидетели сегодня подтвердили, что Михаил Ефремов едва стоял на ногах, просил случайных прохожих закурить. Днем ранее именно сильным алкогольным опьянением актер объяснил то, что совершенно не помнит события 8 июня, а потому не соглашается с обвинением в свой адрес. Адвокат актера Эльман Пашаев сегодня был не столь красноречив, как прежде. Но показания свидетеля воспринял скептически, указывал на ангажированность участников процесса.

"Мужчина плавал, как мог. Сначала у него в инстаграме, он там находился с представителем потерпевшего, в телеканале. Понимаете, да? Чего-то серьезного на данный момент нет", - сказал Пашаев.

На процессе сегодня выступил и автоэксперт - он обследовал внедорожник, признав исправными до момента ДТП тормозную систему, колеса и руль. Один из адвокатов спросила его, обладал ли внедорожник Ефремова технической возможностью ехать самостоятельно, то есть без водителя. На что специалист ответил: "Это балаган!" Сам главный фигурант по-прежнему воздерживается не только от публичных комментариев, но даже и от реплик. В письменном виде Михаил Ефремов объяснил, почему накануне, вопреки запрету, держал в руках телефон. Подтвердил, что лишь знакомился с материалами дела на мобильном устройстве своего адвоката. На сегодняшнем заседании между пальцами Ефремова крутилась уже шариковая ручка. Если вина актера в смертельной аварии, унесшей жизнь 57-летнего Сергея Захарова, будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Егор Киселёв, Дмитрий Шаракин, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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