В США вскрылась проблема с тестами на коронавирус

Результаты приходится ждать 10 дней

В мире общее число инфицированных достигло отметки 18 миллионов 850 тысяч человек. Количество летальных исходов превысило 708 тысяч. По данным ВОЗ, на планете ежедневно выявляют около четверти миллиона новых случаев заражения. Лидером мирового списка по числу заболевших остаются США.

В США ситуацию иначе как коллапсом не назвать. Почти 5 миллионов инфицированных. Каждый день - не меньше 50 тысяч новых случаев. Больницы не справляются, элементарно не хватает средств защиты. Врачам уже помогают военные - ухаживают за больными.

"Когда я впервые оказалась в этой больнице в Техасе, почувствовала всю боль и усталость медработников. Меня это так поразило, что теперь я с огромной гордостью им помогаю. Для меня это не просто выполнение приказа - это действительно важное, доброе дело", - говорит майор армии США Кэтрин Хани.

Особенно плохо дела обстоят в Калифорнии, где инфицированных уже больше полумиллиона. Большая проблема там - подпольные вечеринки. В Лос-Анджелесе нарушителям запрета теперь будут отключать свет и воду. Ограничительные меры здесь считают единственным эффективным способом борьбы с эпидемией. Тесты, которые по идее помогали бы своевременно выявлять инфицированных и изолировать их, делают слишком долго.

"Тесты проводятся, чтобы установить, заражен ли человек и с кем он контактировал. Однако интервал между взятием анализов и выдачей результатов - около 10 дней. Такое положение дел совершенно неприемлемо, получать результаты необходимо через 10 минут", - заявил Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

На фоне пандемии, говорят специалисты, США еще только предстоит пережить самый тяжелый экономический кризис в истории. Президент США Дональд Трамп, пытаясь спасти ситуацию, обещает ввести запрет на выселение из съемного жилья тех, кто не в состоянии платить аренду. Намерен также выделить 25 миллиардов долларов в помощь авиакомпаниям. Но все это рейтингов ему незадолго до выборов не прибавляет. А тут еще и Facebook обвинил президента в распространении ложной информации и удалил видео, где Трамп заявил, что дети якобы невосприимчивы к коронавирусу, а потому школы нужно открыть.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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