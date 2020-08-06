Депутат Мосгордумы Андрей Медведев оценил программу освоения территорий промзон

На месте бывших промзон создаются комплексно спроектированные районы

В Москве вдохнули новую жизнь в территории, которые были заброшены. Об этом заявил депутат Мосгордумы Андрей Медведев. По его словам, в столице создаются комплексно спроектированные районы, включающие в себя и жилье, и социальную инфраструктуру, и места приложения труда, в том числе современные технопарки.

Медведев оценил программу освоения (редевелопмента) территории московских промзон, на месте которых возникают не только жилые кварталы, но и весь комплекс современной инфраструктуры.

"Сейчас появились кварталы "Серп и Молот", "ЗиЛ". Сейчас это кварталы нового формата: парки, развлекательные территории, спортивные объекты", - сказал депутат в разговоре с изданием "Аргументы и факты".

Он напомнил, что в 2020 году на территориях бывших заводов будет построено 3,85 миллиона квадратных метров недвижимости, из них жилой - 1,88 миллиона "квадратов", остальное - общественные здания.

По словам депутата, производства XXI века в большинстве своём не требуют гигантских территорий. Речь идёт об экологически нейтральных производствах. Поэтому при сохранении промышленного базиса Москвы (помимо заводов это логистика, ведь столица по-прежнему является главным транспортным хабом страны) сейчас гармонизируется застройка. Закрытые еще недавно огромные территории, бывшие "черные дыры" на карте Москвы.

"Это неизбежный путь развития Москвы, хотя не думаю, что все территории под это отдадут, но какую-то часть – да", - подчеркнул депутат МГД.

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