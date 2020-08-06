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Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино

17:16
  • четверг
  • 06 августа 2020

Актриса совершенно не жалеет о своем решении

Американская актриса Кэмерон Диаз назвала причину своего ухода из кино.

Диаз ушла из актерской профессии еще шесть лет назад и совершенно об этом не жалеет. По словам Кэмерон, она хотела сосредоточиться на семье и личной жизни, а актерская карьера отнимала у нее слишком много сил и времени.

"Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь",- рассказала 47-летняя Диаз актрисе Гвинет Пэлтроу в шоу In Goop Health.

В декабре прошлого года актриса впервые стала матерью, поэтому все свое время посвящает дочери Рэддикс. Параллельно она занимается пропагандой здорового образа жизни, пишет и издает соответствующие книги. Недавно Диаз запустила производство веганского вина.

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