Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей

Телеведущая нарушила порядок проведения массового мероприятия

Мещанский суд Москвы оштрафовал телеведущую Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста Ивана Сафронова.

Она нарушила порядок проведения массового мероприятия, передает РИА Новости.

7 июля Собчак задержали на Лубянке во время акции в поддержку Сафронова. Телеведущая объяснила, на ней была майка со словами поддержки Сафронову, но в пикет она не вставала, а снимала сюжет для своей программы на Youtube.

Советника главы "Роскосмоса" и экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Его подозревают в государственной измене в пользу спецслужб одной из стран НАТО. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

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