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Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов отметил лидерство Москвы в области развития цифровизации

17:50
  • четверг
  • 06 августа 2020

Digital влечет за собой коренные перемены в жизни жителей столицы

Москва находится в авангарде мирового технологического и организационного прогресса.

Такое мнение озвучил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в беседе с журналистами агентства "Москва".

В результате этого прорыва сильно изменится рынок труда, обслуживание и повседневная жизнь людей. Информатизация, роботизация, цифровизация влечет за собой коренные перемены в жизненном укладе, а они, в свою очередь, заметно видоизменяют мораль, ценностные установки, мировоззрение всего общества.

"Например, уже через несколько лет на улицы Москвы появятся в коммерческой эксплуатации беспилотные такси - сейчас, прежде чем они получат право выезда на дороги общего пользования без оператора-водителя, нужно решить и оформить в виде законодательной базы, по какому алгоритму автомобиль-робот будет действовать в критической ситуации, а также кто будет нести ответственность за сделанный им выбор", - сказал он.

Депутат отметил, что цифровизация не всегда идет по плану. Отладка нового программного продукта требует длительного времени и участия множества людей. Процесс адаптации цифровых технологий будущего к человеческому обществу требует активного участия человека.

"И это участие способно сделать из роботов, появление которых неизбежно, не врагов, а друзей и помощников для нашего мира", - отметил парламентарий.

Щитов убежден, что в ближайшие 10 лет многие профессии перестанут существовать за ненадобностью. Все, что может быть алгоритмизировано, будет выполняться роботами.

"Мы живем в VUCA-мире, где все меняется, где все непредсказуемо. И это требует от нас ряда неотъемлемых навыков. Главный из них - способность быстро учиться и переучиваться. Мы движемся к тому, что новую специальность нужно будет получать буквально каждые пять лет. Вариант получить один раз и на всю жизнь высшее образование и пройти с этим багажом весь профессиональный путь – больше не работает", - заявил депутат.

Он посоветовал развивать в себе тягу к самообразованию, совершенствовать свои навыки, особенно "мягкие навыки", soft-skills, то есть коммуникацию, креативное мышление, принятие нестандартных решений, работу в команде. Эти навыки не смогут заменить роботы или искусственный интеллект.

Глава комиссии отметил, что российская столица - один из наиболее продвинутых в цифровом отношении городов мира, и "каждый год мы наблюдаем появление в мегаполисе новых и новых черт "умного будущего".

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