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Суд огласил приговор по делу "Нового величия"

18:21
  • четверг
  • 06 августа 2020

Фигурантов приговорили к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии

Часть фигурантов уголовного дела в отношении участников сообщества "Новое величие" получили реальные сроки. В четверг суд огласил приговор по делу об организации экстремистского сообщества.

Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков - шесть лет колонии, Петр Карамзин - 6,5 года колонии, Анне Павликовой назначено четыре года условно, Марии Дубовик - шесть лет условно, Дмитрию Полетаеву - шесть лет условно, Максиму Рощину - 6,5 года условно.

Фигуранты, приговоренные к условным срокам, были освобождены в зале суда, передает ТАСС.

Суд в качестве дополнительного наказания запретил осужденным размещать материалы и заявления в интернете в течение пяти лет.

Приговор в законную силу не вступил. Защита обжалует его в Московском городском суде.

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Участница движения "Новое величие" Анна Павликова (в центре)
Участница движения "Новое величие" Анна Павликова (в центре)
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